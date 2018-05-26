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Криштиану Роналду: «Лигу чемпионов надо переименовать в CR7 Champions League»

27.05.2018 01:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, разочарован ли он тем, что не забил в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

«Кто снова стал лучшим бомбардиром? Я выиграл Лигу чемпионов в пятый раз, снова забил больше всех, я не могу быть разочарован. Лигу чемпионов надо переименовать в CR7 Champions League», – сказал Роналду. 

В этом сезоне Лиги чемпионов Криштиану Роналду забил 15 голов. Он стал лучшим бомбардиром турнира уже в 7-й раз. Ему же принадлежит рекорд по общему количеству голов в ЛЧ (120).

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, разочарован ли он тем, что не забил в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).
 
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