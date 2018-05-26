Клопп проиграл 6 из 7 финалов в тренерской карьере

«Ливерпуль» под руководством тренера проиграл «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов.

Немец проиграл 6 из 7 финалов в своей тренерской карьере.

Работая с дортмундской «Боруссией», Клопп дважды терпел поражения в финалах Кубка Германии и уступил «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

Уже с немец проиграл «Севилье» в финале Лиги Европы, потерпел поражения в финале Кубка лиги и Лиги чемпионов.

Победу в финале Клоппу удалось одержать лишь в 2012 году, когда выиграла Кубок Германии. Данная статистика не учитывает матчи за Суперкубок Германии.