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Клопп проиграл 6 из 7 финалов в тренерской карьере
27.05.2018 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ливерпуль» под руководством тренера
Немец проиграл 6 из 7 финалов в своей тренерской карьере.
Работая с дортмундской «Боруссией», Клопп дважды терпел поражения в финалах Кубка Германии и уступил «Баварии» в финале Лиги чемпионов.
Уже с
Победу в финале Клоппу удалось одержать лишь в 2012 году, когда
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«Ливерпуль» под руководством тренера Юргена Клоппа проиграл «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов.
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