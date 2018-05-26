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Криштиану Роналду: «Мне было очень хорошо в «Реале»
27.05.2018 00:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
«Мне было очень хорошо в «Реале». В ближайшие дни я дам ответ болельщикам, они всегда были на моей стороне.
Мы переписали историю и теперь надо получать наслаждение.
Получайте удовольствие от момента, Зидан, тренерский штаб, будущее игроков не важно в настоящий момент, у меня нет сомнений, сейчас это не важно. Затем надо отдохнуть, увидим, что случится дальше», – сказал португалец.
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду намекнул, что он может покинуть мадридский клуб после победы над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов.
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