Криштиану Роналду: «Мне было очень хорошо в «Реале»

Нападающий Криштиану Роналду намекнул, что он может покинуть мадридский клуб после победы над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов.

«Мне было очень хорошо в «Реале». В ближайшие дни я дам ответ болельщикам, они всегда были на моей стороне.

Мы переписали историю и теперь надо получать наслаждение.

Получайте удовольствие от момента, Зидан, тренерский штаб, будущее игроков не важно в настоящий момент, у меня нет сомнений, сейчас это не важно. Затем надо отдохнуть, увидим, что случится дальше», – сказал португалец.