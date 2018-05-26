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Роналду выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз. Это рекорд
27.05.2018 00:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал самым титулованным игроком в современной истории Лиги чемпионов (столько же побед в Кубке чемпионов – у Альфредо Ди Стефано).
Победа «Реала» в сезоне-2017/18 стала для него пятой в карьере: первую ЛЧ Криштиану взял с «Манчестер Юнайтед», еще четыре – в Мадриде.
Среди клубов 5 побед за всю историю есть только у «Баварии», «Барселоны» и «Ливерпуля».
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал самым титулованным игроком в современной истории Лиги чемпионов (столько же побед в Кубке чемпионов – у Альфредо Ди...
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