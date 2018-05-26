«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 3-й раз подряд

«Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в финале Лиги чемпионов-2017/18.

Мадридский клуб выиграл турнир в третий раз подряд – это рекорд Лиги чемпионов в современном формате («Реал» брал Кубок чемпионов 5 раз подряд в 1956-1960 годы, три раза подряд тот турнир выигрывали «Аякс» и «Бавария»).

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в четвертый раз за пять лет и в 13-й раз в истории.

Все три последние победы (2016, 2017, 2018) добыты под руководством Зинедина Зидана.