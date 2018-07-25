15 из 505 пользователей «Трибуны» угадали счет матча БАТЭ – ХИК. Каждый получит сертификат на обед

На Tribuna.com состоялся конкурс «Угадай счет матча БАТЭ – ХИК и выиграй сертификат на обед в McDonald’s». По его итогам количество угадавших счет пользователей и разыгрываемых сертификатов совпало. Это значит, что вкусный приз получат все участники, ставившие на 0:0.

Итак, победителями розыгрыша становятся Teooces , piy piy , Vitali Sakalouski , Евгений Киндрук , gomelfootball , harden01 , Сергей Мартинович , Witalia , Лёша Рогалевич , Kommunist , ZylIlya , andrei_ermolovich , Вадим_Гоманович , figo7 , Ваня Скороход .

Победителям нужно написать на почту mcbloger@tribuna.com свой ник, фамилию и имя. Если вы отправляете письмо не с той почты, с которой зарегистрированы на сайте, просьба выслать также регистрационный e-mail либо ссылку на социальную сеть, если вход в аккаунт выполняется с нее.

Обращаем внимание: в связи с ограниченным сроком действия (до 31 июля) забрать сертификаты можно будет исключительно в пятницу и субботу. Время и место (офис находится в центре Минска) будет сообщено по электронной почте дополнительно.

Отметим, последние 15 сертификатов будут разыграны среди пользователей, угадавших счет матча Лиги Европы ДАК – «Динамо Минск» .