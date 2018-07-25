|
15 из 505 пользователей «Трибуны» угадали счет матча БАТЭ – ХИК. Каждый получит сертификат на обед
26.07.2018 07:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
На Tribuna.com состоялся конкурс «Угадай счет матча БАТЭ – ХИК и выиграй сертификат на обед в McDonald’s». По его итогам количество угадавших счет пользователей и разыгрываемых сертификатов совпало. Это значит, что вкусный приз получат все участники, ставившие на 0:0.
Итак, победителями розыгрыша становятся
Победителям нужно написать на почту mcbloger@tribuna.com свой ник, фамилию и имя. Если вы отправляете письмо не с той почты, с которой зарегистрированы на сайте, просьба выслать также регистрационный e-mail либо ссылку на социальную сеть, если вход в аккаунт выполняется с нее.
Обращаем внимание: в связи с ограниченным сроком действия (до 31 июля) забрать сертификаты можно будет исключительно в пятницу и субботу. Время и место (офис находится в центре Минска) будет сообщено по электронной почте дополнительно.
Отметим, последние 15 сертификатов будут разыграны среди пользователей, угадавших
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)