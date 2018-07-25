Как Дженнифер Лопес в 49 лет удается выглядеть на 20?

На днях знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения. Свои именины звезда отмечала на пляже, нарядившись в бикини. Как она призналась в одном из последних интервью, спорт и фитнес сделали лучше ее жизнь, а движение – ключ к счастью.

Многие находят тысячи оправданий, дабы не посещать спортивный зал, однако Джей Ло строго следует рамок своего фитнес-режима. Певица заявляет, что почти не пропускает тренировки, и даже когда приходится допоздна трудиться, она старается не менее часа уделять спортивным упражнениям, нередко через «не могу».



Между тем, специалисты ресурса https://olimpic-fit.ru/fitnes-teplyy-stan рекомендуют ставить перед собой реальную цель в фитнесе. Зная, что вам не реально в 05:00 подняться для похода в спортзал, не нужно притворяться, а следует начинать с малого. Для дополнительной мотивации можно ходить на фитнес с подругой, либо вознаграждать себя после плодотворных тренировок приятными процедурами массажем или маникюром (исключая походы за кондитерскими изделиями).

Тем временем, дабы быть стройной, Дженнифер не приходится прибегать к голоданию, поскольку это приводит к упадку сил, что неприемлемо для ее образа жизни. Вместо подобных мер у звезды имеется свой план питания, специально разработанный известным диетологом Х. Помром. Рацион Джей Ло состоит из полезных жиров и сложных углеводов, содержащихся, в частности, в таких продуктах, как коричневый рис и сладкий картофель. Ко всему прочему, актриса не употребляет алкоголь (за исключением бокала шампанского на своем дне рождения), и не курит. Двух своих детей (Максимилиан и Эмма) звезда также старается приучить питаться правильно.

В отношении спорта, Дженнифер Лопес предпочитает проводить ударные тренировки с раннего утра, поскольку не любит вечерние занятия из-за того, что к тому времени уже нередко не хватает сил после тяжелого дня. Фитнесом она занимается 3-4 раза в течение недели – ее нью-йоркским тренером является Дэвид Кирш, а будучи в Лос-Анджелесе, звезда занимается с Трейси Андерсон, чередуя нагрузки, что ей очень нравится.

Любимым спортивным занятием Джей Ло является триатлон – непрерывные тренировки, включающие три этапа – плавания, велогонки и бега. Как рассказала певица, благодаря триатлону она быстро восстановила форму после родов, в рекордные сроки сбросив порядка пятнадцати килограммов.



