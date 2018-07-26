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«Динамо» – «Атромитос». После первого гола Савицкий показал под майкой надпись «Морские котики»

26.07.2018 23:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» обыграло «Атромитос» (4:3).

Полузащитник хозяев Павел Савицкий забил первый с пенальти в стиле Паненки. После удара полузащитник продемонстрировал майку, на которой было написано «Морские котики». Скорее всего, такое название носит дружеская компания: Артем Милевский, Павел Савицкий, Максим Витус, Алексей Гаврилоч и Андрей Лебедев.

 
 
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В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы брестское «Динамо» обыграло «Атромитос» (4:3).
 
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