Людас Румбутис: «Четвертый гол расслабил брестское «Динамо». Неприятная ситуация – ехать в Грецию на тоненького»

Футбольный специалист Людас Румбутис в эфире «Беларусь 5» выразил недоумение действиями футболистов брестского «Динамо», которые пропустили три гола подряд в матче с «Атромитосом», ведя в счете 4:0. Матч завершился минимальной победой брестчан 4:3.

«Четвертый гол, наверное, ребят расслабил. Здесь психологический момент. Это вообще… Чтобы пропустить 3 гола за 15 минут! Пфф…

Слабых команд в этом раунде не бывает. Надо играть после 4:0 до конца. И вот сейчас ехать на тоненького в Грецию. Это неприятная ситуация. За что футбол и любят. Было 4:0, а уже 4:3.

Но и «Атромитос» непростой коллектив», – сказал Румбутис.

Ответный матч «Атромитос» – «Динамо» пройдет 2 августа в Греции.