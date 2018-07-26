Александр Нойок: «Был в шоке. Слов нет. Сейчас такое опустошение, что пока трудно что-то говорить»

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок был в подавленном настроении после матча с «Атромитосом» (4:3), передает пресс-служба белорусского клуба .

– Честно, эмоции сначала были вообще запредельные. 4:0, вроде бы, все хорошо, играй спокойно. Не знаю, почему появилась такая нервозность. Один, второй, третий. Был в шоке. Слов нет. Но есть ответная игра. У нас маленькое преимущество, едем в Грецию с ним – будем пользоваться этим.

– Плюс же в том, что увидели, как играет : до матча и они нас не знали, и мы их не знали.

– Почему? Мы их знали.

– Именно в деле.

– В деле да. Считаю, хорошо прессинговали до 70-й минуты, пока были силы. Потом, наверное, чуть-чуть подсели. Свои моменты надо было реализовывать. Опять же повторю: сейчас такое опустошение, что пока трудно что-то говорить.

– Ты сегодня играл на правом фланге. Для тебя это привычно?

– Мне вообще все равно, где играть. Хоть в воротах. Правда, ростом маленький :) Где надо, там и буду играть, – сказал Нойок.

К 75-й минуте матча с «Атромитосом» вело 4:0, но после пропустило 3 гола.