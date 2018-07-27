﻿ Екатерина Снытина: «Занятия у Ловец оплачиваем. А у футболистов есть возможность приходить бесплатно. Все равно ноют, чем-то недовдольны». 21.by
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Екатерина Снытина: «Занятия у Ловец оплачиваем. А у футболистов есть возможность приходить бесплатно. Все равно ноют, чем-то недовдольны»

27.07.2018 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина рассказала, как проводит лето, как готовится к сезону под руководством известного тренера по физподготовке Татьяны Ловец и как переносят нагрузки занимающиеся рядом футболисты.

– Когда отбываешь в Турцию?

– Улетаю нескоро — третьего сентября. Так что весь август пробуду в родном городе. Из-за того, что в этом году летом сборная не собиралась, отпуск вышел таким длинным. Как-то непривычно. Отдыхала в Минске, потом с родителями и племянниками съездили на море. Даже устала немного от безделья, захотелось прийти в зал, потренироваться. Тело просит нагрузок. Напросилась к тренеру начать занятия раньше, чем договаривались.

– Как и прежде, готовишься у Татьяны Ловец?

– Да.

– Любишь и ненавидишь ее одновременно?

– Ха! Нет, только люблю. В моем возрасте осознание того, что она делает для меня, вызывает только это чувство. И еще безмерную благодарность.

– То есть безропотно переносишь Танины фирменные сверхнагрузки?

– Абсолютно безропотно. Да еще и «пихаю» футболистам, которые бубнят: «Ой, много, ой, тяжело». Ведь вам это надо, а не ей. Мы занятия оплачиваем, а у футболистов есть возможность приходить туда бесплатно. Все равно ноют, чем-то недовольны. В общем, немножко учу их жизни, – сказала Снытина.

 
Теги: Минск
 
 
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Капитан женской сборной Беларуси Екатерина Снытина рассказала, как проводит лето, как готовится к сезону под руководством известного тренера по физподготовке...
 
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