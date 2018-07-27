Экс-вратарь сборной Беларуси Степан Горячевских продолжит карьеру в Румынии. Хоккеист перейдет в клуб «Георгени», который является новичком румынской ЭрстеЛиги.

Прошлый сезон Горячевских начинал в минском «Динамо», но, не сыграв за «зубров» ни одного матча, продолжил сезон в фарм-клубе минчан.

За команду из Молодечно вратарь провел 5 поединков, в которых отразил 86% бросков. Завершение сезона – 2017/18 Горячевских провел в казахском «Бейбарысе», в котором за 4 поединка отразил 87,8% бросков.

Отметим, что несколько дней назад Горячевских прибыл на просмотр в жлобинский «Металлург».