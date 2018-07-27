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«Милан» согласовал аренду Игуаина за 15 млн евро с обязательным выкупом. Игрок не хочет покидать «Ювентус»
28.07.2018 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Милан» договорился с «Ювентусом» об аренде форварда Гонсало Игуаина на один год за 15 миллионов евро.
При этом по окончании предстоящего сезона «россонери» будут обязаны выкупить трансфер аргентинца.
Однако сам Игуаин не хочет покидать «Ювентус», несмотря на то, что с приходом Криштиану Роналду у него может быть дефицит игровой практики. Кроме того, Игуаин не намерен терять зарплату 7,5 млн в год.
В ближайшие дни его брат и агент Николас прибудет в Италию для оформления перехода нападающего, на которого также претендует «Челси».
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«Милан» согласовал аренду Игуаина за 15 млн евро с обязательным выкупом. Игрок не хочет покидать «Ювентус»
«Милан» договорился с «Ювентусом» об аренде форварда Гонсало Игуаина на один год за 15 миллионов евро.
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