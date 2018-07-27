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«Ювентус» согласовал с «Миланом» обмен Бонуччи на Кальдару

28.07.2018 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» договорился с «Миланом» о возвращении защитника Леонардо Бонуччи.

Взамен «россонери» получат защитника туринцев Маттиа Кальдару, проведшего последние полтора сезона на правах аренды в «Аталанте».

Таким образом, стороны оценили игроков одинаково.

Год назад «Милан» заплатил «Ювентусу» за Бонуччи 42 миллиона евро.

 

 
 
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«Ювентус» договорился с «Миланом» о возвращении защитника Леонардо Бонуччи.
 
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