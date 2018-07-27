|
«Ювентус» согласовал с «Миланом» обмен Бонуччи на Кальдару
28.07.2018 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ювентус» договорился с «Миланом» о возвращении защитника Леонардо Бонуччи.
Взамен «россонери» получат защитника туринцев Маттиа Кальдару, проведшего последние полтора сезона на правах аренды в «Аталанте».
Таким образом, стороны оценили игроков одинаково.
Год назад «Милан» заплатил «Ювентусу» за Бонуччи 42 миллиона евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ювентус» договорился с «Миланом» о возвращении защитника Леонардо Бонуччи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)