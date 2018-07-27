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International Champions Cup. «Арсенал» играет с «ПСЖ», «Ювентус» против «Бенфики», «Челси» – «Интер»
28.07.2018 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Европейские топ-клубы проводят очередные матчи в рамках International Champions Cup.
International Champions Cup
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International Champions Cup. «Арсенал» играет с «ПСЖ», «Ювентус» против «Бенфики», «Челси» – «Интер»
Европейские топ-клубы проводят очередные матчи в рамках International Champions Cup.
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