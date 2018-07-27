ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

International Champions Cup. «Арсенал» играет с «ПСЖ», «Ювентус» против «Бенфики», «Челси» – «Интер»

28.07.2018 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Европейские топ-клубы проводят очередные матчи в рамках International Champions Cup.

International Champions Cup

Арсенал Англия – ПСЖ Франция
Дата проведения
28 июля, 14.35, «Stadium of Singapore»
Онлайн матча

 

Бенфика Португалия – Ювентус Италия
Дата проведения
28 июля, 20.05, «Ред Булл Арена Харрисон»
Онлайн матча

 

Челси Англия – Интер Италия
Дата проведения
28 июля, 21.05, «Стад де Нис»
Онлайн матча

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейские топ-клубы проводят очередные матчи в рамках International Champions Cup.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» согласовал с «Миланом» обмен Бонуччи на Кальдару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.07.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика