Сергей Канашиц: «Брестское «Динамо заткнуло за пояс всех, даже БАТЭ, заставив говорить только о себе и обсуждать лишь себя»

Редактор спортивного отдела «Советской Белоруссии» Сергей Канашиц похвалил брестское «Динамо» за матч против «Атромитоса» (4:3).

«В отличие от борисовчан, брестские динамовцы подарили зрителям настоящую феерию, фейерверк голов, изобилие и роскошь. От действий команды захватывало дух, глаза расширялись до дозволенных природой размеров, а брови складывались домиком и улетали к потолку. Это было что-то невероятное, будто на трибуне среди зрителей оказался старик Хоттабыч, который беспрерывно дергал из своей бороды волосы. После всех потрясений, которые брестский клуб щедро вывалил на наши головы (приезд Марадоны, план строительства нового шикарного комплекса со стадионом и академией, кадровые отставки, перестановки и скандалы), динамовцы удивили еще и игрой. Больше всех старался Павел Савицкий, который в нынешнем сезоне стал главным ньюсмейкером белорусского футбола. Едва не последовав из клуба на выход вслед за Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем, Павел вышел на матч с четкой и ясной целью — забить. Это было важно для него лично, потому что Савицкий, как потом окажется, приберег сюрприз, который мог быть использован только в случае гола. К счастью, долго ждать не пришлось: на 13-й минуте Брест получил право на пенальти, Савицкий решительно вырвал мяч из рук Фамейе и шагнул к точке.

11-метровый Павел исполнил шикарно, в стиле Паненки, который впервые на чемпионате Европы 1976 года рискнул бить пенальти столь пижонски, легким навесом прямо по центру ворот. Савицкий сделал все не хуже, публика зашлась в экстазе. Но не Паненке таким образом Павел передавал привет. И не Федору Смолову, который в поединке с хорватами на последнем чемпионате мира бил так же, но вместо славы получил позор. Салют был в честь друга, Артема Милевского, который столь же изящно и смело «исполнил Паненку» в 1/8 финала чемпионата мира-2006 в Германии. Фокус удался, но главный тренер украинцев на том турнире Олег Блохин спустя время высказался, что в случае промаха он был готов Милевского убить.

Что чувствовал молодой тренер брестского «Динамо» Алексей Шпилевский (ведь это был в том числе привет и ему), сказать сложно. Тем более что сразу после взятия ворот Савицкий широко продемонстрировал публике специально сделанную надпись под игровой майкой: «морские котики». Именно так называла себя компания приятелей, которую Шпилевский разбил своими кадровыми решениями, выставив за порог Лебедева, Гавриловича и Милевского. В чужие мысли не залезешь, а вслух после матча Шпилевский сказал: «Это Пашино мастерство, его индивидуальный класс. У него есть футбольный инстинкт. Гениально решил этот пенальти». А потом добавил: «Своей игрой он показал, что важен не только для нас, но и для сборной Беларуси. Если будет работать в таком режиме и дальше, думаю, будет радовать не только нас, а и сборную».

Савицкий забил еще дважды, сделал хет-трик и довел счет на табло до фантастического — 4:0. Но чудеса на этом не закончились. За оставшиеся 20 минут «Динамо» умудрилось пропустить трижды, еще пару раз едва спаслось, превратив триумф в недоразумение. Но именно за такие эмоции болельщики любят футбол. Брестское «Динамо», таким образом, заткнуло за пояс всех, даже БАТЭ, заставив говорить только о себе и обсуждать лишь себя. Столь яркой, неоднозначной, непредсказуемой и харизматичной команды в наших палестинах не было давно. Интерес к белорусскому футболу динамовцы подстегнули невероятно. И уже только за это им стоит сказать браво», – написал Канашиц.