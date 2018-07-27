Черчесова наградят орденом Александра Невского

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов станет кавалером ордена Александра Невского, передает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

Сегодня в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина с национальной командой, дошедшей нынешним летом до 1/4 финала на чемпионате мира.

В ходе встречи стало известно, что Черчесов будет награжден орденом Александра Невского. Государственная награда с таким названием существовала и в Российской империи, и в СССР.

В период президентства Дмитрия Медведева был издан указ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», установивший, что орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему России.

Орден Александра Невского присуждается гражданам РФ за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

Ранее орденом Александра Невского награждались политики Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Борис Грызлов, патриарх Кирилл, тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, космонавт Валентина Терешкова, физик Жорес Алферов, виолончелист Сергей Ролдугин и многие другие известные россияне.