Акинфеев и Игнашевич получат орден Почета, остальные игроки сборной – грамоты президента РФ

Вратарю сборной России Игорю Акинфееву и защитнику национальной команды Сергею Игнашевичу присвоены государственные награды, передает корреспондент Sports.ru Владислав Воронин.

Сегодня в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина с футболистами и тренерами сборной, дошедшей нынешним летом до 1/4 финала на чемпионате мира.

В ходе встречи стало известно, что Акинфеев и Игнашевич, завершивший игровую карьеру по окончании ЧМ-2018, будут награждены орденом Почета.

Орден Почета присуждаются гражданам России за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

Ранее кавалерами ордена становились фигурист Евгений Плющенко, актер Олег Басилашвили, юрист Михаил Барщевский и многие другие известные россияне. Орден Почета присуждался и иностранным деятелям – например, президенту МОК Томасу Баху. В 2012 году орден Почета был присвоен тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову.