«Тур де Франс». 20-й этап. Гонщики проедут индивидуальную «разделку»

Сегодня состоится 20-й этап «Тур де Франс». Гонщики проедут индивидуальную гонку на время с раздельным стартом.

«Тур де Франс»

20-й этап

Сен-Пе-сюр-Нивель – Эспелет

Гонка с раздельным стартом (ITT)

31 км

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Начало – 13.00 по московскому времени, трансляция – с 12.55 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 19-го этапа)

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 79.49,31

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 2,05

3. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,24

4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,37

5. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4,37

6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,40

7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 5,15

8. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,39

9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 10,26

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 11,49

11. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 15,54

12. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 16,36...

14. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 25,50

15. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) – 26,08...

19. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 37,35...

30. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1.15,53...

61. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 2.12,49