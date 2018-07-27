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«Тур де Франс». 20-й этап. Гонщики проедут индивидуальную «разделку»

28.07.2018 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится 20-й этап «Тур де Франс». Гонщики проедут индивидуальную гонку на время с раздельным стартом.

«Тур де Франс»

20-й этап

Сен-Пе-сюр-Нивель – Эспелет

Гонка с раздельным стартом (ITT)

31 км

Профиль/Карта

Начало – 13.00 по московскому времени, трансляция – с 12.55 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 19-го этапа)

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 79.49,31
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 2,05
3. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,24
4. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,37
5. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4,37
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,40
7. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 5,15
8. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,39
9. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 10,26
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 11,49
11. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 15,54
12. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)  – 16,36...
14. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 25,50
15. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) – 26,08...
19. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 37,35...
30. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1.15,53...
61. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 2.12,49

 
 
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