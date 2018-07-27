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«Тур де Франс». 20-й этап. Гонщики проедут индивидуальную «разделку»
28.07.2018 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится 20-й этап «Тур де Франс». Гонщики проедут индивидуальную гонку на время с раздельным стартом.
«Тур де Франс»
20-й этап
Сен-Пе-сюр-Нивель – Эспелет
Гонка с раздельным стартом (ITT)
31 км
Начало – 13.00 по московскому времени, трансляция – с 12.55 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 19-го этапа)
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 79.49,31
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Сегодня состоится 20-й этап «Тур де Франс».
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