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«Челси» требует у «Реала» 200 млн фунтов за Азара

28.07.2018 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» высоко оценивает атакующего полузащитника Эдена Азара.

27-летним игроком интересуется «Реал». «Челси» в случае продажи Азара хочет получить за него компенсацию в размере 200 миллионов фунтов.

Такая сумма трансфера сделает бельгийца самым дорогим игроком в истории футбола. Сейчас рекорд удерживает нападающий Неймар, перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, что соответствует 198 миллионам фунтов.

На нынешнем этапе трансферного окна «Реал» не готов выплатить за Азара запрашиваемую «Челси» сумму. Сам футболист хотел бы стать игроком «бланкос», но не оказывает давления на лондонский клуб в этом вопросе.

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«Челси» высоко оценивает атакующего полузащитника Эдена Азара.
 
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