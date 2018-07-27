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Москва (WTA). 1/2 финала. Саснович сыграет с Данилович

28.07.2018 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале турнира в Москве белоруска Александра Саснович (42, WTA) сыграет с 17-летней Ольгой Данилович (Сербия, 187). Матч начнется в 15.00 и будет показан в прямом эфире «Беларусь 5».

Moscow River Cup

Москва, Россия

23 – 29 июля 2018

International

Призовой фонд – 750 000 долларов

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Анастасия Потапова (Россия)  Тамара Зиданшек (Словения)
Дата проведения
28 июля, 11.00
Онлайн матча

 

Ольга Данилович (Сербия)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
28 июля, 12.30
Онлайн матча
 
 
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В полуфинале турнира в Москве белоруска Александра Саснович (42, WTA) сыграет с 17-летней Ольгой Данилович (Сербия, 187).
 
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