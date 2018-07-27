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Москва (WTA). 1/2 финала. Саснович сыграет с Данилович
28.07.2018 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале турнира в Москве белоруска Александра Саснович (42, WTA) сыграет с 17-летней Ольгой Данилович (Сербия, 187). Матч начнется в 15.00 и будет показан в прямом эфире «Беларусь 5».
Moscow River Cup
Москва, Россия
23 – 29 июля 2018
International
Призовой фонд – 750 000 долларов
Открытые корты, грунт
Полуфинал
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В полуфинале турнира в Москве белоруска Александра Саснович (42, WTA) сыграет с 17-летней Ольгой Данилович (Сербия, 187).
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