Евгений Капов: «Опозорились по полной программе. Такого позора, наверное, давно не было!»

И.о главного тренера Евгений Капов был раздосадован поражением от «Локомотива» (2:3) в 1/16 финала Кубка Беларуси, передает официальный сайт могилевчан.

– Что тут говорить: опозорились по полной программе. Проиграли важный для себя матч. Этот матч мог помочь нам с уверенностью в себе. А в итоге мы полностью провалились! Хочется извиниться перед нашими болельщиками, перед фанатами, которые сегодня приехали на игру. Такого позора, наверное, давно не было!

Перед игрой настраивали команду только на победу, пытались вдолбить каждому в голову, что легкой игры не будет. Да, некоторые наши молодые футболисты еще не участвовали в таких играх, но у нас также и опытные игроки есть, которые понимают, что такие команды рангом ниже всегда играют с удвоенной энергией. А если в этом компоненте проигрывать, то ловить нечего. У нас сейчас, конечно, тяжелое положение, когда мы давно не добивались побед, у команды нет уверенности, поэтому нам также нужно играть с удвоенной энергией и психологических настроем. Тут, конечно, в первую очередь, недоработали тренеры.

– Уже в очередной раз команда пропускает гол и опускает руки.

– По своему опыту скажу: здесь у нас нет веры, что мы можем забить. Здесь играет роль череда поражений и неуверенных игр, мы очень мало забиваем. Поэтому парни и падают духом и очень сложно перестроиться.

– Три недели до следующей игры. Как будет проходить подготовка команды ко второй части чемпионата?

– Сейчас после выходных команда соберется и будет 10-дневный сбор на базе клуба. Естественно, постараемся укрепиться футболистами и подготовиться ко второй части чемпионата, все-таки наша судьба в наших руках, – сказал Капов.

Перед летней паузой «Днепр» занимает последнее место в чемпионате Беларуси. Капов по ходу сезона заменил Вячеслава Левчука, но при новом коуче «бело-синие» проиграли четыре матча из пяти. Сегодня могилевчане вылетели из Кубка Беларуси, в 1/16 финала уступив перволиговому «Локомотиву».