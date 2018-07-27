Довгялло перешел в «Городею»

Голкипер Игорь Довгялло подписал контракт с «Городеей», сообщает пресс-служба «сахарников» .

Довгялло уже дебютировал за «Городею» в сегодняшнем матче 1/16 финала Кубка против «Слонима» (2:1).

33-летний вратарь начинал сезон в «Днепре», с которым вчера разорвал контракт. Статистику игрока можно посмотреть здесь .