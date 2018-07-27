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Довгялло перешел в «Городею»
28.07.2018 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер Игорь Довгялло подписал контракт с «Городеей», сообщает
Довгялло уже дебютировал за «Городею» в сегодняшнем матче 1/16 финала Кубка против «Слонима» (2:1).
33-летний вратарь начинал сезон в «Днепре», с которым вчера разорвал контракт. Статистику игрока можно посмотреть
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Голкипер Игорь Довгялло подписал контракт с «Городеей», сообщает пресс-служба «сахарников».
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