Эрнесто Вальверде: «Барселона» хочет выиграть все»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о целях команды.

«Мы хотим выиграть все. Но играть в этом клубе непросто.

Нам нужно не просто выигрывать, а еще и показывать хорошую игру», – заявил Вальверде.