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Эрнесто Вальверде: «Барселона» хочет выиграть все»
28.07.2018 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о целях команды.
«Мы хотим выиграть все. Но играть в этом клубе непросто.
Нам нужно не просто выигрывать, а еще и показывать хорошую игру», – заявил Вальверде.
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о целях команды.
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