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Мирослав Хлебосолов ушел из «Барановичей»
28.07.2018 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
19-летний форвард Мирослав Хлебосолов покинул «Барановичи» сообщает
В марте Хлебосолов перешел в «Барановичи» из академии «Леванте». Перед сезоном форвард предложил болельщикам
Более подробная статистика Хлебосолова
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19-летний форвард Мирослав Хлебосолов покинул «Барановичи» сообщает официальная группа клуба «Вконтакте».
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