Мирослав Хлебосолов ушел из «Барановичей»

19-летний форвард Мирослав Хлебосолов покинул «Барановичи» сообщает официальная группа клуба «Вконтакте».

В марте Хлебосолов перешел в «Барановичи» из академии «Леванте». Перед сезоном форвард предложил болельщикам пари : он должен был забить минимум 10 мячей в первом круге или отдать фанам ящик пива. В десяти матчах на счету Хлебосолова лишь один гол.

Более подробная статистика Хлебосолова здесь .