Джованни Симеоне – трансферная цель «Атлетико». «Фиорентина» хочет за игрока более 40 млн евро

Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне попал в сферу интересов .

По информации Sport.es, сын главного тренера команды является одной из главных трансферных целей «Атлетико».

Президент «Атлетико» Энрике Сересо предложил итальянскому клубу 40 млн за трансфер 23-летнего игрока, но отклонила предложение и требует большую сумму.

Джованни Симеоне сыграл в прошлом сезоне 38 матчей за «Фиорентину», в которых забил 14 голов.