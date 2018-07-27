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Джованни Симеоне – трансферная цель «Атлетико». «Фиорентина» хочет за игрока более 40 млн евро
28.07.2018 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне попал в сферу интересов
По информации Sport.es, сын главного тренера команды
Президент «Атлетико» Энрике Сересо предложил итальянскому клубу 40 млн за трансфер 23-летнего игрока, но
Джованни Симеоне сыграл в прошлом сезоне 38 матчей за «Фиорентину», в которых забил 14 голов.
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Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне попал в сферу интересов «Атлетико».
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