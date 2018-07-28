ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская теннисистка Саснович проиграла 17-летней сербке в полуфинале крупного турнира в Москве

28.07.2018 20:46 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 28 июля. Белорусская теннисистка Александра Саснович (42-е место в рейтинге ВТА) не смогла выйти в финал турнира в Москве с призовым фондом 750 тыс. долларов США.

В четвертом круге со счетом 2:6, 7:5, 5:7 она проиграла 17-летней Ольге Данилович из Сербии (187), попавшей в основную сетку как "лаки лузер".

В 1/16 финала "посеянная" под пятым номером Саснович победила шведку Йоханну Ларссон (85) — 6:1, 6:3, в 1/8 финала — представительницу хозяев Евгению Родину (84) — 7:5, 6:2, а в полуфинал она вышла без борьбы из-за отказа Анастасии Севастовой (20, третий номер "посева").
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 июля. Белорусская теннисистка Александра Саснович (42-е место в рейтинге ВТА) не смогла выйти в финал турнира в Москве с призовым фондом 750 тыс. долларов США. ...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Аснин перешел в камбоджийский «Свайриенг»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика