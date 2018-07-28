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Шакири забил «Манчестер Юнайтед» ударом через себя. Это его первый гол за «Ливерпуль»

29.07.2018 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири забил красивый гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (4:1) на предсезонном турнире International Champions Cup.

На 82-й минуте швейцарец установил окончательный счет ударом через себя. 

«Прекрасный день: много фанатов на трибунах, мы победили. Я очень рад, что играю в замечательной команде с прекрасными партнерами. 

Рад, что гол получился красивым. Часто отрабатываю удары через себя. В этом моменте все сложилось как надо», – сказал Шакири. 

Шакири забил «Манчестер Юнайтед» ударом через себя. Это его первый гол за «Ливерпуль»

Фото: официальный твиттер «Ливерпуля»

 
 
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Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири забил красивый гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (4:1) на предсезонном турнире International Champions Cup.
 
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