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Сан-Хосе (WTA). Квалификация. Соболенко проиграла 258-й ракетке мира
29.07.2018 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
WTA Premier
Mubadala Silicon Valley Classic
Сан-Хосе, США
Призовой фонд – 733 000 долларов
Женщины
Квалификация
1-й круг
Арина Соболенко (Беларусь, 35) — Мария Санчес (США, 258) — 6:2, 5:7, 4:6
Напомним, в основной сетке турнира
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WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic Сан-Хосе, США Призовой фонд – 733 000 долларов Женщины Квалификация 1-й круг Арина Соболенко (Беларусь, 35) — Мария Санчес (США, 258) — 6:2, 5:7, 4:6...
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