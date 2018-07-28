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Сан-Хосе (WTA). Квалификация. Соболенко проиграла 258-й ракетке мира

29.07.2018 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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WTA Premier

Mubadala Silicon Valley Classic

Сан-Хосе, США

Призовой фонд – 733 000 долларов

Женщины

Квалификация

1-й круг

Арина Соболенко (Беларусь, 35) — Мария Санчес (США, 258) — 6:2, 5:7, 4:6

Напомним, в основной сетке турнира выступят Виктория Азаренко и Вера Лапко.

 
 
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WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic Сан-Хосе, США Призовой фонд – 733 000 долларов Женщины Квалификация 1-й круг Арина Соболенко (Беларусь, 35) — Мария Санчес (США, 258) — 6:2, 5:7, 4:6...
 
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