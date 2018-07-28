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Никуленков о переходе в СКА: «Сделал выбор явно не в пользу варианта с лучшими финансовыми условиями»
29.07.2018 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Разыгрывающий СКА Дмитрий Никуленков рассказал о переходе в минский клуб.
- У тебя были варианты продолжения карьеры, кроме СКА?
– Да, причем достаточно хорошие в финансовом плане. Не буду говорить, какие именно клубы мной интересовались, — сейчас это не так важно. Но в итоге я сделал выбор явно не в пользу варианта с лучшими финансовыми условиями.
- Чем тогда привлек СКА?
– Больше не хотелось никуда уезжать. Слишком долго я играл в гандбол — даже были мысли заканчивать со спортом. Ведь моя семья живет в Минске. Мне тяжело без семьи, дети растут. Понял, что для меня главное — родные, а не поиск финансовых бонусов.
- В прошлом году ты тоже озвучивал мысли о завершении карьеры. Что останавливает?
– В том году я задумался о том, чтобы заканчивать, из-за серьезных проблем с коленом. Но затем появилась огромная мотивация: доказать не другим, а себе, что все возможно. Я перенес много тяжелых операций на колене. Все было очень плохо. Мало людей представляет, что это такое на самом деле. Но я решил, что и из такой ситуации можно выкарабкаться. Мне понравилась эта мысль. И все сложилось отлично. Предыдущий сезон, считаю, получился и у меня, и у всей брестской команды.
Сейчас была совсем другая причина, почему заговорил о завершении карьеры: не хотел больше оставлять семью. Однако появился Андрей Викторович Крайнов, который где-то с февраля-марта начал меня потихоньку уговаривать поиграть еще — за СКА, – сказал Никуленков.
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Никуленков о переходе в СКА: «Сделал выбор явно не в пользу варианта с лучшими финансовыми условиями»
Разыгрывающий СКА Дмитрий Никуленков рассказал о переходе в минский клуб.
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