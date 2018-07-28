|
В трансферном списке «МЮ» 9 защитников – Магуайр, Алдервейрелд, Боатенг, Варан, Кулибали и другие
29.07.2018 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» продолжает вести работу над приобретением центрального защитника.
В трансферном списке «МЮ», представленном скаутами клуба тренеру Жозе Моуринью и вице-президенту Эду Вудворду этим летом, есть девять фамилий.
Приоритетными вариантами считаются Харри Магуайр из «Лестера» и Тоби Алдервейрелд из «Тоттенхэма».
Также в сфере интересов клуба из Манчестера находятся Джером Боатенг («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Калиду Кулибали («Наполи»), Алессио Романьоли («Милан»), Милан Шкриньяр («Интер»), Хосе Хименес («Атлетико») и Чаглар Сеюнджю («Фрайбург»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» продолжает вести работу над приобретением центрального защитника.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)