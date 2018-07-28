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В трансферном списке «МЮ» 9 защитников – Магуайр, Алдервейрелд, Боатенг, Варан, Кулибали и другие

29.07.2018 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» продолжает вести работу над приобретением центрального защитника.

В трансферном списке «МЮ», представленном скаутами клуба тренеру Жозе Моуринью и вице-президенту Эду Вудворду этим летом, есть девять фамилий.

Приоритетными вариантами считаются Харри Магуайр из «Лестера» и Тоби Алдервейрелд из «Тоттенхэма».

Также в сфере интересов клуба из Манчестера находятся Джером Боатенг («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Калиду Кулибали («Наполи»), Алессио Романьоли («Милан»), Милан Шкриньяр («Интер»), Хосе Хименес («Атлетико») и Чаглар Сеюнджю («Фрайбург»).

 
 
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«Манчестер Юнайтед» продолжает вести работу над приобретением центрального защитника.
 
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