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Дмитрий Никуленков: «Самое сложное в тренировках Сашурина? Бег в гору по биатлонным трассам. Скажу честно: на втором часу я отстал и потерялся»

29.07.2018 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Разыгрывающий СКА Дмитрий Никуленков рассказал о тренировках под руководством Вадима Сашурина.

- Как ощущаешь себя в команде, где есть ты, Ваня Бровко, а остальные игроки на 10-15 лет моложе?

– На самом деле это прикольно. У нас очень тяжелые тренировки, Вадим Сашурин составил отличную программу. И когда видишь, как молодые бегут, бегут, бегут, никто не ноет… Знаешь, в командах постарше один начинает жаловаться, второй сразу подхватывает, а эти напролом, вперед — и приходится заводиться, тоже бежать.

- О Вадиме Сашурине был наслышан?

– Знал его давно, но только сейчас испытал его методики на себе. Ждал его занятий со страхом! Однако у страха глаза велики — не все так плачевно.

- Как пережил первый сбор в Раубичах?

– С большим трудом. Делал работу, которой никогда в жизни не занимался. И по ощущениям в ногах чувствую, что это мне помогает. Болят мышцы, которые ни разу не болели за предыдущие двадцать лет! Для меня это новый вызов — выполнять такие объемы, тренироваться с молодыми ребятами.

- Что было самым сложным?

– Бег в гору по биатлонным трассам. Причем бежать надо два с половиной часа. Скажу честно: на втором часу я отстал и потерялся. Хорошо, что Вадим Леонидович меня нашел. Иначе я мог бы бродить в тех местах до ужина :) Еще одно сложное упражнение — «турпоход». Десять минут бежишь затем пять минут идешь в быстром темпе — и так три часа. 25 километров в итоге. Тоже получил сильные впечатления, – сказал Никуленков.

 
 
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Разыгрывающий СКА Дмитрий Никуленков рассказал о тренировках под руководством Вадима Сашурина.
 
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