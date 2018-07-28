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«Локомотив» заплатит за Хеведеса 4 млн евро. Зарплата немца составит 2,5 млн в год
29.07.2018 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны детали возможного перехода защитника «Шальке» Бенедикта Хеведеса в
«Хеведес перейдет в «Локомотив» за 4 миллиона евро, два миллиона клуб платит сразу и еще два – в течение двух лет.
Зарплата защитника составит 2,5 млн евро в год, это меньше, чем просил Неманья Пейчинович.
Срок контракта составит три года, в ближайшие два дня он должен пройти медосмотр», – сообщил источник из московского клуба.
Ранее
Хеведес – воспитанник «Шальке», за который он играл с 2007 по 2017 год, проведя 335 официальных матчей, до аренды в «Ювентус» в прошлом сезоне. Из-за травм он сыграл в Турине лишь 3 матча, и клуб не стал его выкупать.
Контракт Хеведеса с гельзенкирхенцами рассчитан до 2020 года. Transfermarkt оценивает в 9 миллионов евро Хеведеса, который может сыграть на любой позиции в обороне.
В «Локомотиве» выступает перуанский форвард Джефферсон Фарфан, который играл с Хеведесом за «Шальке».
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Стали известны детали возможного перехода защитника «Шальке» Бенедикта Хеведеса в «Локомотив».
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