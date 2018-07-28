ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Локомотив» заплатит за Хеведеса 4 млн евро. Зарплата немца составит 2,5 млн в год

29.07.2018 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны детали возможного перехода защитника «Шальке» Бенедикта Хеведеса в «Локомотив».

«Хеведес перейдет в «Локомотив» за 4 миллиона евро, два миллиона клуб платит сразу и еще два – в течение двух лет.

Зарплата защитника составит 2,5 млн евро в год, это меньше, чем просил Неманья Пейчинович.

Срок контракта составит три года, в ближайшие два дня он должен пройти медосмотр», – сообщил источник из московского клуба.

Ранее «Шальке» объявил, что Хеведес не примет участия в австрийском сборе, потому что «ведет конкретные переговоры о переходе в другой клуб».

Хеведес – воспитанник «Шальке», за который он играл с 2007 по 2017 год, проведя 335 официальных матчей, до аренды в «Ювентус» в прошлом сезоне. Из-за травм он сыграл в Турине лишь 3 матча, и клуб не стал его выкупать.

Контракт Хеведеса с гельзенкирхенцами рассчитан до 2020 года. Transfermarkt оценивает в 9 миллионов евро Хеведеса, который может сыграть на любой позиции в обороне.

В «Локомотиве» выступает перуанский форвард Джефферсон Фарфан, который играл с Хеведесом за «Шальке».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны детали возможного перехода защитника «Шальке» Бенедикта Хеведеса в «Локомотив».
 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2018 (U-17). Девушки. Беларусь победила Анголу и заняла 15-е место на турнире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика