«Локомотив» заплатит за Хеведеса 4 млн евро. Зарплата немца составит 2,5 млн в год

Стали известны детали возможного перехода защитника «Шальке» Бенедикта Хеведеса в .

«Хеведес перейдет в «Локомотив» за 4 миллиона евро, два миллиона клуб платит сразу и еще два – в течение двух лет.

Зарплата защитника составит 2,5 млн евро в год, это меньше, чем просил Неманья Пейчинович.

Срок контракта составит три года, в ближайшие два дня он должен пройти медосмотр», – сообщил источник из московского клуба.

Ранее объявил, что Хеведес не примет участия в австрийском сборе, потому что «ведет конкретные переговоры о переходе в другой клуб».

Хеведес – воспитанник «Шальке», за который он играл с 2007 по 2017 год, проведя 335 официальных матчей, до аренды в «Ювентус» в прошлом сезоне. Из-за травм он сыграл в Турине лишь 3 матча, и клуб не стал его выкупать.

Контракт Хеведеса с гельзенкирхенцами рассчитан до 2020 года. Transfermarkt оценивает в 9 миллионов евро Хеведеса, который может сыграть на любой позиции в обороне.

В «Локомотиве» выступает перуанский форвард Джефферсон Фарфан, который играл с Хеведесом за «Шальке».