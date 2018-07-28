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Буффон отказался обсуждать трансфер Роналду: «Ювентус» интересует меня только как зрителя»

29.07.2018 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, перебравшийся этим летом в «ПСЖ», отказался отвечать на вопрос о переходе форварда Криштиану Роналду в туринский клуб.

«Меня «Ювентус» сейчас интересует только как зрителя.

«Ювентус» – выдающийся клуб, как и «ПСЖ», и, на мой взгляд, оба клуба прилагают все усилия, чтобы сделать свою команду максимально конкурентоспособной.

Точно так же они работали в прошлом, так же будут и в дальнейшем», – заявил Буффон.

 
 
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Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, перебравшийся этим летом в «ПСЖ», отказался отвечать на вопрос о переходе форварда Криштиану Роналду в туринский...
 
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