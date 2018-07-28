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Виктор Гончаренко: «О чем думал, когда меня подбрасывали после победы? Боялся кого-то зацепить, потому что я достаточно тяжелый»

29.07.2018 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после победы в Суперкубке России, передает «Чемпионат»

«У меня нет эмоций, потому как мы все оставили на футбольном поле и в раздевалке после игры. Приятно, но не более того. Понимаем, что потратили очень много сил и скоро нас ждет игра с «Крыльями Советов». Мы должны восстановиться и хорошо подойти к этому матчу. Также нужно учитывать, что мы потеряли Алана Дзагоева и от нас ушел Витиньо.

Отсутствие Дзагоева сказалось на ЦСКА, снизилась острота возле ворот соперника. Если посмотреть на статистику, то видно, что после его ухода уменьшилось количество атак и доставок мяча в штрафную площадь. Потеря Дзаги для нас всегда являлась проблемой.
На длинной дистанции на первый план выходит качество игроков, но по крайней мере желания, старания и понимания того, что надо на сто процентов отрабатывать в каждом эпизоде, этой команде не занимать. Мы исходим из того, что у нас есть, и стараемся проявить свои лучшие качества.

О чем думал, когда меня подбрасывали после победы? О том, что не надо тратить на это свои эмоции, так как нам скоро предстоит следующая игра. Еще боялся кого-то зацепить, потому что я достаточно тяжелый», — сказал Гончаренко.

В пятницу ЦСКА обыграл «Локомотив» в Суперкубке (0:1, дополнительное время). Это первый трофей Гончаренко на посту главного тренера «армейцев». 

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после победы в Суперкубке России, передает «Чемпионат».
 
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