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Чемпионат Европы (U-18). Дивизион B. Беларусь выиграла третий матч подряд
29.07.2018 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси U-18 провела третий матч на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы U-18
Дивизион B
Cкопье, Македония
Группа A
Польша (U-18) — Беларусь (U-18) — 74:82 (22:22, 17:17, 21:20, 14:23)
31 июля белорусы в 13.00 сыграют с Португалией.
Положение команд в группе A:
Беларусь – 3-0, Португалия – 2-1, Польша – 1-2, Норвегия – 1-2, Румыния – 1-1, Швейцария – 0-2.
В элитный дивизион выйдут команды, которые займут 1-3 места.
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Сборная Беларуси U-18 провела третий матч на чемпионате Европы.
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