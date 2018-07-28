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Томас стал пятым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и «Тур де Франс»

29.07.2018 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Британский гонщик Sky Герейнт Томас сегодня выиграл «Тур де Франс-2018».

Томас стал пятым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и «Тур де Франс».

До него подобное удавалось Брэдли Уиггинсу (Великобритания), Яну Ульриху (Германия), Мигелю Индурайну (Испания) и Йопу Зутемелку (Голландия).

Томас стал победителем «Тур де Франс-2018», завоевал два золота Олимпиад в велотреке (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также три золота чемпионатов мира на треке (2007, 2008, 2012). Помимо этого, Томас является двукратным бронзовым призером ЧМ по велошоссе.

В Пекине-2008 Томас победил в командном преследовании в велотреке вместе с другим таким же рекордсменом – Брэдли Уиггинсом.

 
 
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Британский гонщик Sky Герейнт Томас сегодня выиграл «Тур де Франс-2018».
 
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