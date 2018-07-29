Глава ФИБА: «Игрокам вашей сборной U-17 надо научиться выигрывать матчи, и только тогда Беларусь будет хозяйкой крупных международных турниров»

Глава ФИБА Патрик Бауманн в интервью журналисту телеканала «Беларусь 1» Николаю Стуло рассказал, что Беларусь вполне может рассчитывать на проведение крупных международных турниров.

– Мне очень приятно здесь находится и видеть результат нескольких месяцев подготовки – они не прошли даром. Команда вашей федерации отлично поработала. Инфраструктура хороша. Отели, площадки и все остальное на отличном уровне. Все рядом – удобно. Я общался с представителями команд – они тоже подтверждают высокий уровень организации, от инфраструктуры до питания.

– Жемчужина нашего баскетбола – национальная женская сборная. Есть ли шанс у Беларуси стать хозяйкой крупного международного турнира калибра чемпионата Европы?

– Да, у вас хорошая команда. Но, думаю, когда в Беларуси в следующий раз пройдет крупный международный форум, вам надо рассматривать игроков из нынешней сборной U-17. Приятно видеть, что ваша команда пользуется поддержкой трибун. Для них это стимул двигаться дальше. Но им надо научиться выигрывать матчи, и только тогда сборная Беларуси будет хозяйкой крупных международных турниров. Ваша баскетбольная федерация показала, что со всеми остальными организационными вопросами она справится, – сказал Бауманн.

Напомним, сегодня в Беларуси завершился женский чемпионат мира U-17. Его выиграла сборная США. Хозяйки турнира заняли 15-е место из 16.