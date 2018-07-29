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Глава ФИБА: «Игрокам вашей сборной U-17 надо научиться выигрывать матчи, и только тогда Беларусь будет хозяйкой крупных международных турниров»

29.07.2018 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава ФИБА Патрик Бауманн в интервью журналисту телеканала «Беларусь 1» Николаю Стуло рассказал, что Беларусь вполне может рассчитывать на проведение крупных международных турниров. 

– Мне очень приятно здесь находится и видеть результат нескольких месяцев подготовки – они не прошли даром. Команда вашей федерации отлично поработала. Инфраструктура хороша. Отели, площадки и все остальное на отличном уровне. Все рядом – удобно. Я общался с представителями команд – они тоже подтверждают высокий уровень организации, от инфраструктуры до питания. 

– Жемчужина нашего баскетбола – национальная женская сборная. Есть ли шанс у Беларуси стать хозяйкой крупного международного турнира калибра чемпионата Европы?

– Да, у вас хорошая команда. Но, думаю, когда в Беларуси в следующий раз пройдет крупный международный форум, вам надо рассматривать игроков из нынешней сборной U-17. Приятно видеть, что ваша команда пользуется поддержкой трибун. Для них это стимул двигаться дальше. Но им надо научиться выигрывать матчи, и только тогда сборная Беларуси будет хозяйкой крупных международных турниров. Ваша баскетбольная федерация показала, что со всеми остальными организационными вопросами она справится, – сказал Бауманн. 

Напомним, сегодня в Беларуси завершился женский чемпионат мира U-17. Его выиграла сборная США. Хозяйки турнира заняли 15-е место из 16. 

 
 
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Глава ФИБА Патрик Бауманн в интервью журналисту телеканала «Беларусь 1» Николаю Стуло рассказал, что Беларусь вполне может рассчитывать на проведение крупных...
 
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