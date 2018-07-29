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Гран-при Венгрии. Хэмилтон выиграл гонку, Феттель – второй, Райкконен – третий
29.07.2018 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гран-при Венгрии
Хунгароринг, Модьород
29 июля 2018 года
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 70 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +17,123
3. Кими Райкконен («Феррари») +20,101
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +46,419
5*. Валттери Боттас («Мерседес») +50,000
6. Пьер Гасли («Торо Россо») +73,564
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
9. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
13. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
16. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
17. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга
Сходы
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Шарль Леклер («Заубер»)
* – инциденты Боттаса с Феттелем и Риккардо будут расследоваться стюардами после гонки
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Гран-при ВенгрииХунгароринг, Модьород29 июля 2018 годаГонка 1.
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