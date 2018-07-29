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Президент Хорватии: «После финала ЧМ я не замечала дождя. Моя прическа и внешний вид не имели значения в тот момент»

30.07.2018 07:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович ответила на вопросы о ЧМ-2018.

– Вы не жалеете, что на заключительной церемонии чемпионата у вас не было зонта?

– Вовсе нет! Я как будто даже не заметила, что шел дождь, пока он не закончился. Моя прическа и внешний вид – все это для меня в тот момент не имело значения. Я думала только об игроках, о тех, кто смотрел футбол у нас на родине и по всему миру, о тех, кто нас поддерживал.

– Вы не разочарованы поражением хорватской сборной в финале?

– Конечно, у нас были смешанные чувства. Мне этот чемпионат принес бурю эмоций. Я завидовала мужу, ведь он смог посмотреть нашу игру со сборной Аргентины, а я нет.

Потом, когда мы вышли в плей-офф, я смотрела все матчи, кроме полуфинала, когда мне пришлось поехать на саммит НАТО. Но и там казалось, что футбол затмил переговоры. На полях встречи мы все следили за игрой и договорились с президентом Франции Макроном, что уже в воскресенье увидимся с ним в Москве.

Когда я прилетела в Москву, больше всего мне хотелось, чтобы сборная Хорватии выиграла чемпионат мира. Хотя я знала, что выход в финал уже был одним из наших величайших достижений.

Чемпионат мира в России привлек столько внимания во всем мире… И я так гордилась нашей сборной, нашим тренером [Даличем], который смог сплотить эту команду из отдельных игроков, думала: вот это и есть ключ к нашему успеху – не просто компетенция каждого игрока, а командная работа. Вот чего я желаю для Хорватии. Не только в футболе, но и по жизни, – сказала Грабар-Китарович.

Ливень на награждении – зонт принесли только Путину

Хорватов встретили так, будто они выиграли финал

 

 
 
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