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ЧЕ-2018 (U-20). Дивизион II. Беларусь в финале проиграла Македонии
30.07.2018 07:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси проиграла в финале юниорского чемпионата Европы (дивизион II).
На групповой стадии белорусы одержали 4 победы в 5 матчах (уступив лишь команде Фарерских Островов), а в полуфинале турнира обыграли сборную Швейцарии.
ЧЕ-2018 (U-20)
Дивизион II
Финал
Беларусь — Македония — 23:29 (10:15)
Беларусь: Гирик (5), Хмельков (3), Рудь (3), Алехин (2), Будейко (2), Чижик (2), Голубничий (2), Пилюк (2), Капаев (1), Плюто (1).
Матч за 3-е место
Фарерские Острова — Швейцария — 17:32
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Сборная Беларуси проиграла в финале юниорского чемпионата Европы (дивизион II).
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