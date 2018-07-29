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Хабиб Нурмагомедов: «Хочу не просто размазать Конора, а испортить ему лицо»
30.07.2018 07:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном поединке против Конора МакГрегора.
Конечно, вместе с лицом я хотел бы сломать его психологически. Противостояние с МакГрегором уже давно стало личным делом», – сказал Хабиб.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном поединке против Конора МакГрегора.«До сих пор не могу поверить, что бой с Конором состоится.
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