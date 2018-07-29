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Хабиб Нурмагомедов: «Хочу не просто размазать Конора, а испортить ему лицо»

30.07.2018 07:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном поединке против Конора МакГрегора.

«До сих пор не могу поверить, что бой с Конором состоится. Хочу научить его скромности: не просто размазать, а испортить лицо.

Конечно, вместе с лицом я хотел бы сломать его психологически. Противостояние с МакГрегором уже давно стало личным делом», – сказал Хабиб.

 UFC хочет устроить бой Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова осенью.

 
 
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном поединке против Конора МакГрегора.«До сих пор не могу поверить, что бой с Конором состоится.
 
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