Хабиб Нурмагомедов: «Хочу не просто размазать Конора, а испортить ему лицо»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможном поединке против Конора МакГрегора.



«До сих пор не могу поверить, что бой с Конором состоится. Хочу научить его скромности: не просто размазать, а испортить лицо.

Конечно, вместе с лицом я хотел бы сломать его психологически. Противостояние с МакГрегором уже давно стало личным делом», – сказал Хабиб.



UFC хочет устроить бой Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова осенью.