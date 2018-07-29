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Златан оформил первый хет-трик в МЛС

30.07.2018 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил три гола в матче с «Орландо Сити» (4:3).

Это первый хет-трик 36-летнего шведа в чемпионате МЛС.

Всего в 17 матчах турнира на счету Златана 15 голов и 4 результативные передачи.

 
 
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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил три гола в матче с «Орландо Сити» (4:3).
 
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