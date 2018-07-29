|
Златан оформил первый хет-трик в МЛС
30.07.2018 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил три гола в матче с «Орландо Сити» (4:3).
Это первый хет-трик 36-летнего шведа в чемпионате МЛС.
Всего в 17 матчах турнира на счету Златана 15 голов и 4 результативные передачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил три гола в матче с «Орландо Сити» (4:3).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)