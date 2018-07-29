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Экс-нападающий брестского «Динамо» Афоаква перешел в словенский «Триглав»

30.07.2018 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-нападающий брестского «Динамо» Диксон Афоаква подписал контракт со словенским клубом «Триглав».

Афоаква переехал в Брест летом 2016 года и за два сезона провел 21 официальный матч, забив три мяча и отдав пять голевых передач.

Большую часть игр провел в составе дублирующего состава «Динамо. Вторую половину сезона-2017 отыграл в «Гомеле» на правах аренды.

«Триглав» в прошлом сезоне занял предпоследнее 9 место в чемпионате Словении. В нынешнем сезоне команда провела 2 матча, набрала 1 очко.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Экс-нападающий брестского «Динамо» Диксон Афоаква подписал контракт со словенским клубом «Триглав».
 
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