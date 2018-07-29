TMW: ЦСКА просит у «Наполи» 25 млн евро за Фернандеса

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Наполи».

По данным TMW, армейцы просят у неаполитанского клуба 25 миллионов евро за трансфер игрока сборной России.

Это слишком большая сумма для «Наполи», поэтому итальянцы пытаются ее сократить.

«Наполи» прорабатывает вариант с арендой с опцией или обязательством выкупа следующим летом.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Интера» и «Валенсии».