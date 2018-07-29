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TMW: ЦСКА просит у «Наполи» 25 млн евро за Фернандеса

30.07.2018 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Наполи».

По данным TMW, армейцы просят у неаполитанского клуба 25 миллионов евро за трансфер игрока сборной России.

Это слишком большая сумма для «Наполи», поэтому итальянцы пытаются ее сократить.

«Наполи» прорабатывает вариант с арендой с опцией или обязательством выкупа следующим летом.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Интера» и «Валенсии».

 

 
 
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Наполи».
 
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