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TMW: ЦСКА просит у «Наполи» 25 млн евро за Фернандеса
30.07.2018 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Наполи».
По данным TMW, армейцы просят у неаполитанского клуба 25 миллионов евро за трансфер игрока сборной России.
Это слишком большая сумма для «Наполи», поэтому итальянцы пытаются ее сократить.
«Наполи» прорабатывает вариант с арендой с опцией или обязательством выкупа следующим летом.
Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Интера» и «Валенсии».
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Наполи».
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