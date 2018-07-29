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Андрей Сидоренко: «Система Сидоренко? Впереди сумбур, сзади паника. Шутка»
30.07.2018 14:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко считает, что вернутся в элиту сложнее, чем сохранить там место.
- Мы три года слышали о системе Льюиса. Будет ли система Сидоренко?
– Впереди сумбур, сзади паника :). Шутка. Конечно, система будет. Все будет зависеть от исполнителей. Много внимания будет уделяться командным действиям. Когда мы вместе, невозможное возможно. Вот такой девиз должен быть.
- Что сложнее: не вылететь из элиты или вернуться туда?
– Думаю, сложнее вернуться. Посмотрите на участников ЧМ в дивизионе AI. Корея вылетела, нужно доказать. Казахстан – фавориты турнира, у Словении амбиции, Венгрии в прошлом году немного не хватило для выхода в элиту. Нам надо выйти в элиту. Конечно, труднее будет подняться, – сказал Сидоренко.
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко считает, что вернутся в элиту сложнее, чем сохранить там место.
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