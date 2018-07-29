Андрей Сидоренко: «Система Сидоренко? Впереди сумбур, сзади паника. Шутка»

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко считает, что вернутся в элиту сложнее, чем сохранить там место.

- Мы три года слышали о системе Льюиса. Будет ли система Сидоренко?

– Впереди сумбур, сзади паника :). Шутка. Конечно, система будет. Все будет зависеть от исполнителей. Много внимания будет уделяться командным действиям. Когда мы вместе, невозможное возможно. Вот такой девиз должен быть.

- Что сложнее: не вылететь из элиты или вернуться туда?

– Думаю, сложнее вернуться. Посмотрите на участников ЧМ в дивизионе AI. Корея вылетела, нужно доказать. Казахстан – фавориты турнира, у Словении амбиции, Венгрии в прошлом году немного не хватило для выхода в элиту. Нам надо выйти в элиту. Конечно, труднее будет подняться, – сказал Сидоренко.