Девятовский, Рыженков, Черкашина и многие другие политики, бизнесмены и менеджеры примут участие в Минском полумарафоне

Как сообщалось ранее, 9 сентября 2018 года в Минске пройдет очередной, набравший популярность, полумарафон.

Пройти регистрацию и стать участником масштабных соревнований можно на сайте Минского полумарафона minskhalfmarathon.by .

Отметим, что среди участников большое количество известных людей Беларуси, политиков и бизнесменов.

Среди которых: пресс-секретарь брестского «Динамо», телеведущая Ольга Хижинкова, министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук, гендиректор завода «Аливария» Олег Хайдакин, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, чемпионки Европы, призеры чемпионата мира и Олимпийских игр по художественной гимнастике Любовь Черкашина и Ксения Санкович, первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович, победительница Минского полумарафона 2015 и 2016 Ольга Мазуренок, председатель БФЛА Вадим Девятовский, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, телеведущий Иван Подрез, первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Максим Рыженков и многие другие.





Отметим, что в 2015 году впервые Минский полумарафон собрал более 16 000 участников. В 2016 году Минский полумарафон собрал более 20 000 участников, а в 2017 более 30 тысяч участников.