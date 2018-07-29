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Сан-Хосе (WTA). Первый круг. Азаренко сыграет с Бондаренко

30.07.2018 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первый день турнира в Стэнфорде экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сыграет с Катериной Бондаренко.

Сетка здесь.

Виктория Азаренко (Беларусь)  Катерина Бондаренко (Украина)
Дата проведения
31 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Вера Лапко (Беларусь)  Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
31 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Mubadala Silicon Valley Classic

Сан-Хосе, США

30 июля – 5 августа 2018

Premier

Призовой фонд – 799 000 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Михаэла Бузарнеску (Румыния)  Саша Викери (США)
Дата проведения
31 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Серена Уильямс (США)  Йоханна Конта (Великобритания)
Дата проведения
31 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Кристина Младенович (Франция)  Тимеа Бабош (Венгрия)
Дата проведения
31 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Кристина Макхейл (США)
Дата проведения
30 июля, 18.00
Онлайн матча

 

София Кенин (США)  Вероника Сепеде Ройг (Парагвай)
Дата проведения
30 июля, 19.30
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Хорватия)  Георгина Гарсия-Перес (Испания)
Дата проведения
30 июля, 21.00
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США)  Даниэль Лао (США)
Дата проведения
30 июля, 22.30
Онлайн матча

 

Эшли Кратцер (США)  Элисон Риск (США)
Дата проведения
31 июля, 04.30
Онлайн матча

 

Хизер Уотсон (Великобритания)  Клэр Лю (США)
Дата проведения
31 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Ван Цян (Китай)  Аманда Анисимова (США)
Дата проведения
31 июля, 19.00
Онлайн матча
 
 
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В первый день турнира в Стэнфорде экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сыграет с Катериной Бондаренко.
 
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