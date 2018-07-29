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Сан-Хосе (WTA). Первый круг. Азаренко сыграет с Бондаренко
30.07.2018 16:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первый день турнира в Стэнфорде экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сыграет с Катериной Бондаренко.
Сетка
Mubadala Silicon Valley Classic
Сан-Хосе, США
30 июля – 5 августа 2018
Premier
Призовой фонд – 799 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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В первый день турнира в Стэнфорде экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко сыграет с Катериной Бондаренко.
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