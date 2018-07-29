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Роналду провел первую тренировку в «Юве»
30.07.2018 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Португальский форвард Криштиану Роналду вышел на первую тренировку с «Ювентусом».
Накануне вечером частный самолет португальца приземлился в Турине – Роналжу дожидались три десятка фанатов.
Сегодня Роналду сдал пару тестов на физподготовку – и тренеры определили план работы на ближайшие дни. Старт занятия планировали на 15 часов (16 Беларуьс). Вместе с Роналду тренировались Игуаин, Дибала, Куадрадо, Дуглас Коста и Бентанкур. Они все участвовали в плей-офф ЧМ, поэтому вышли из отпуска позже остальных.
Остальной состав «Ювентуса» вместе с Массимо Аллегри пока в США на International Champions Cup – команда вернется в Италию через неделю. Все это время подготовкой мини-группы в Турине будет рулить Альдо Дольчетти – первый помощник Аллегри.
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