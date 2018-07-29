Главный тренер «Клецка»: «В матче с брестским «Динамо» решили не отсиживаться в обороне, а играть агрессивно и забыть про имя, которое против нас»

Главный тренер «Клецка» Михаил Дементей рассказал о том, как команда сумела навязать борьбу брестскому «Динамо» в 1/16 финала Кубка Беларуси (2:2, основное время, 0:2 по пенальти).

– За счет настроя и боевитости. Решили не отсиживаться в обороне, а играть агрессивно и забыть про имя, которое против нас. Ну и эмоции. По глазам ребят понял, что для многих – это важный матч. Мотивация была запредельная. Понимали, что будем уступать физически, но по самоотдаче и желанию проблем не было. Все выкладывались по максимуму и относились ответственно. Например, у Димы Толкачева была микротравма, которая не позволяла играть в полную силу. Он не стал что-то придумывать, а просто попросил замену.

Под конец матча в некоторых линиях физически ребята чувствовали себя нормально. Возможно, за счет более отрытой игры. Когда выбирались в атаку, защитники немного отдыхали, что было нам на руку. Также не все у соперников получалось из-за нашего поля. Трава на стадионе не того качества, к которому привыкли в Бресте. Пока гости подстраивались под размеры, газон, отскок, нам было чуть проще.

– Что случилось в серии пенальти?

– Усталость. Например, Денис Лехавицкий говорил, что собирался бить вправо, но опорная стала так, что мяч пошел совсем иначе. Да и у нас на «точке» ямка. Почему-то парни ставили мяч не перед ямкой, а за ней – чуть ближе к воротам. В итоге приходилось «выковыривать» мяч. Оттого три удара выше ворот, – сказал Дементей.

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